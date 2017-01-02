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28-летняя топ-модель сфотографировалась без верхней части купальника (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/33_main.1483347670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/33_tn.1483347670.jpg Звезды Джоан Смоллс наслаждается отдыхом на океанском побережье

28-летняя топ-модель сфотографировалась без верхней части купальника (фото)

Сегодня, 12:00

Джоан Смоллс наслаждается отдыхом на океанском побережье

Джоан Смоллс. Фото: Instagram
Джоан Смоллс. Фото: Instagram

Пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс порадовала поклонников на странице в Instagram "горячим" фото.  

28-летняя красавица наслаждается отдыхом на океанском побережье. На одном из снимков Джоан запечатлена без верхней части купальника.

Смоллс сфотографировалась топллесс во время плавания в бассейне. Модель демонстрирует подтянутые формы на фоне пальм.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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