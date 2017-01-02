28-летняя топ-модель сфотографировалась без верхней части купальника (фото)
Джоан Смоллс наслаждается отдыхом на океанском побережье
Пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс порадовала поклонников на странице в Instagram "горячим" фото.
28-летняя красавица наслаждается отдыхом на океанском побережье. На одном из снимков Джоан запечатлена без верхней части купальника.
Смоллс сфотографировалась топллесс во время плавания в бассейне. Модель демонстрирует подтянутые формы на фоне пальм.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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