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29-летняя девушка Мика Джаггера удивила фигурой через три недели после родов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/83_main.1483455360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/83_tn.1483455360.jpg Звезды Мелани позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму

29-летняя девушка Мика Джаггера удивила фигурой через три недели после родов (фото)

Сегодня, 17:09

Мелани позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму

Мелани выглядит отлично. Фото: instagram.com/melhamrick
Мелани выглядит отлично. Фото: instagram.com/melhamrick

Балерина Мелани Хэмрик, которая всего три недели назад родила своего первенца от известного певца Мика Джаггера, похвасталась стройной фигурой.

Снимком со спортзала она поделилась в Instagram.

29-летняя балерина позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму. Скорее всего, это связано с ее профессиональной деятельностью.

Gym day for a baby workout! @abtofficial #ballerina #fitness #nike #flexistretcher postpartumbody #3weekspostpartum

Фото опубликовано Melanie Hamrick (@melhamrick)

Подписчики Мелани засыпали ее комплиментами за отличную фигуру.

I'm so love with my baby Deveraux Jagger Thank you @lizzyjagger for the sweet introduction

Фото опубликовано Melanie Hamrick (@melhamrick)

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Источник:

"Сегодня"

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