29-летняя девушка Мика Джаггера удивила фигурой через три недели после родов (фото)
Мелани позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму
Балерина Мелани Хэмрик, которая всего три недели назад родила своего первенца от известного певца Мика Джаггера, похвасталась стройной фигурой.
Снимком со спортзала она поделилась в Instagram.
29-летняя балерина позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму. Скорее всего, это связано с ее профессиональной деятельностью.
Подписчики Мелани засыпали ее комплиментами за отличную фигуру.
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