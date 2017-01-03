29-летняя девушка Мика Джаггера удивила фигурой через три недели после родов (фото)

Мелани позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму

Балерина Мелани Хэмрик, которая всего три недели назад родила своего первенца от известного певца Мика Джаггера, похвасталась стройной фигурой.

Снимком со спортзала она поделилась в Instagram.

29-летняя балерина позирует в лосинах и свободном реглане, и видно, что она очень быстро вернулась в отличную форму. Скорее всего, это связано с ее профессиональной деятельностью.

Gym day for a baby workout! @abtofficial #ballerina #fitness #nike #flexistretcher postpartumbody #3weekspostpartum Фото опубликовано Melanie Hamrick (@melhamrick) Дек 29 2016 в 3:07 PST

Подписчики Мелани засыпали ее комплиментами за отличную фигуру.