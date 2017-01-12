29-летняя модель ждет первенца от 49-летнего Джейсона Стэтхэма

Подтверждения или опровержения этой информации ни со стороны Рози, ни со стороны Стэтхэма не было

Английский актер Джейсон Стэтхэм в этом году станет отцом. О том, что его возлюбленная, модель Рози Хантингтон-Уайтли ждет ребенка, сообщают британские СМИ Mail Online, The Mail On Sunday Diary, а также dailymail.co.uk.

Ссылаясь на приближенный к паре источник, издания сообщают, что Рози Хантингтон-Уайтли уже начала скупать одежду для беременных женщин в специализированных бутиках.

Кроме того, если присмотреться к постам модели в Instagram за последнее время, то можно увидеть, что она перестала выкладывать фотографии, на которых четко видно ее фигуру. Не считая рекламных кампаний, для которых она снималась ранее.

Here's to fresh starts and exciting prospects for the new year. Wishing everyone a happy and healthy 2017.. Фото опубликовано Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Янв 2 2017 в 6:47 PST

При этом подтверждения или опровержения этой информации ни со стороны Рози, ни со стороны Стэтхэма не было.

Несколько дней назад Джейсон Стэтхэм сделал предложение известной модели. К слову, пара начала встречаться семь лет назад.