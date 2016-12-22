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30-летняя модель Елена Перминова появилась на вечеринке в "голом" платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/16_main.1482398317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/16_tn.1482398317.jpg Звезды На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой

30-летняя модель Елена Перминова появилась на вечеринке в "голом" платье (фото)

Сегодня, 11:30

На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой

Елена Перминова. Фото: Instagram
Елена Перминова. Фото: Instagram

Гражданская жена российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова, которая  младше его на 27 лет, удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом.

На днях 30-летняя манекенщица стала почетной гостьей на премии журнала Glamour, которая прошла в Милане.

На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой.

На мероприятии Елена появилась в блестящем "голом" платье от Alexander Terekhov, под которое подобрала бежевое нижнее белье.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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