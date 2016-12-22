30-летняя модель Елена Перминова появилась на вечеринке в "голом" платье (фото)

На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой

Гражданская жена российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова, которая младше его на 27 лет, удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом.

На днях 30-летняя манекенщица стала почетной гостьей на премии журнала Glamour, которая прошла в Милане.

На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой.

На мероприятии Елена появилась в блестящем "голом" платье от Alexander Terekhov, под которое подобрала бежевое нижнее белье.

Фото: Instagram

Фото: Instagram