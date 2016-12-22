30-летняя модель Елена Перминова появилась на вечеринке в "голом" платье (фото)
На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой
Гражданская жена российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова, которая младше его на 27 лет, удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом.
На днях 30-летняя манекенщица стала почетной гостьей на премии журнала Glamour, которая прошла в Милане.
На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой.
На мероприятии Елена появилась в блестящем "голом" платье от Alexander Terekhov, под которое подобрала бежевое нижнее белье.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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