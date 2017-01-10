30-летняя певица восхитила формами в сексуальном купальнике (фото,видео)
Кети так и не призналась, где отдыхает и семейные ли это каникулы или романтические с мужем
Певица Кети Топурия устроила себе пляжный отдых в теплых краях. Снимками в купальнике она делится в Instagram.
На фото Кети позирует в сексуальном купальнике, как из культового сериала "Спасатели Малибу". Несмотря на то, что 30-летняя певица выбрала не крохотное бикини, которое с трудом прикрывает тело, выглядит она очень соблазнительно.
Об этом ей в комментариях пишут поклонники: "Какая красивая", "Такая милая", "Красотка", "Какая фигура", "Секси", "Русалка", "Фигура просто фантастика".
При этом Кети так и не призналась, где отдыхает.
Тем временем Анастасия Волочкова в крохотном бикини устроила пикантную фотосессию на Мальдивах.
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