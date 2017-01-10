Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
30-летняя певица восхитила формами в сексуальном купальнике (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/28_main.1484045548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/28_tn.1484045548.jpg Звезды Кети так и не призналась, где отдыхает и семейные ли это каникулы или романтические с мужем

30-летняя певица восхитила формами в сексуальном купальнике (фото,видео)

Сегодня, 13:39

Кети так и не призналась, где отдыхает и семейные ли это каникулы или романтические с мужем

Кети устроила себе пляжный отдых. Фото: instagram.com/keti_one_official
Кети устроила себе пляжный отдых. Фото: instagram.com/keti_one_official

Певица Кети Топурия устроила себе пляжный отдых в теплых краях. Снимками в купальнике она делится в Instagram.

На фото Кети позирует в сексуальном купальнике, как из культового сериала "Спасатели Малибу". Несмотря на то, что 30-летняя певица выбрала не крохотное бикини, которое с трудом прикрывает тело, выглядит она очень соблазнительно.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official)

Об этом ей в комментариях пишут поклонники: "Какая красивая", "Такая милая", "Красотка", "Какая фигура", "Секси", "Русалка", "Фигура просто фантастика".

При этом Кети так и не призналась, где отдыхает.

Видео опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official)

Тем временем Анастасия Волочкова в крохотном бикини устроила пикантную фотосессию на Мальдивах.
фото, каникулы, спасатели, топурия, фигура, поклонники, instagram, кети топурия, спасатели малибу

Вы сейчас просматриваете новость "30-летняя певица восхитила формами в сексуальном купальнике (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кети Топурия. Фото: Instagram

Солистка группы "А-Студио" удивила необычным "голым" нарядом (фото)

8 Декабря 2016, 12:30

Топурия похвасталась длинными стройными ногами на красной дорожке

Звезды

Кети Топурия. Фото: Instagram

Купальник и сапоги: поклонники не оценили смелый образ солистки группы "А-Студио" (фото)

5 Декабря 2016, 13:30

Для концерта певица Кети Топурия выбрала откровенный наряд

Звезды

Кети Топурия. Фото: Instagram

Солистка группы "А-Студио" восхитила фигурой в откровенном платье на пуговицах (фото)

31 Октября 2016, 09:31

Свой образ певица Кети Топурия дополнила стильными босоножками на каблуках и оригинальной сумочкой

Звезды

Свадьба дочери российского миллиардера: море цветов, королевский наряд невесты и Басков - тамада

14 Сентября 2016, 12:30

Невеста пошла к алтарю в роскошном белом платье со шлейфом

Звезды

Группа "А-Студио" Фото: Instagram

Солистка "А-Студио" Кети Топурия отметила 30-летие в ярком купальнике (фото)

12 Сентября 2016, 11:00

9 сентября звезде исполнилось 30 лет

Звезды

Кети Топурия Фото: Instagram

Солистка "А-Студио" Кети Топурия не вместила грудь в ультракоротком платье (фото)

7 Сентября 2016, 11:30

Певица выбрала откровенный наряд

Звезды

Кети Топурия Фото: Instagram

"Зефирка и одуванчик": Кети Топурия поразила оригинальным нарядом за 9 тысяч гривен (фото)

12 Августа 2016, 13:00

В отпуске певица примеряет стильные и модные наряды

Звезды

Кети Топурия Фото: Instagram

Солистка "А-Студио" Кети Топурия изумила сексуальной фигурой в бикини (фото)

9 Августа 2016, 11:30

Топурия загорает в Тоскане

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.