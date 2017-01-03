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31-летняя Сиара показала беременный живот (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/99_main.1483438031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/99_tn.1483438031.jpg Звезды На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот

31-летняя Сиара показала беременный живот (фото)

Сегодня, 13:39

На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот

Певица выбрала смелый наряд. Фото: AFP
Певица выбрала смелый наряд. Фото: AFP

Американская певица Сиара, которая находится в интересном положении, показала беременный живот.

Снимками она поделилась в Instagram.

На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот.

And Now We're Talking To #2017....

Фото опубликовано Ciara (@ciara)

Позже Сиара выложила снимок, где на первом плане видно ее большой живот. Его она подписала, как: "Первое селфи в Новом году".

1st Selfie Of The #NewYear #GoHawks

Фото опубликовано Ciara (@ciara)

На этом певица не остановилась и показала поклонникам, как выглядит с утра и без косметики. На фото Сиара позирует в черном платье.

Good Morning

Фото опубликовано Ciara (@ciara)

Ранее беременная певица Сиара пришла на красную дорожку в странном наряде.
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Источник:

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