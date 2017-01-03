31-летняя Сиара показала беременный живот (фото)
На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот
Американская певица Сиара, которая находится в интересном положении, показала беременный живот.
Снимками она поделилась в Instagram.
На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот.
Позже Сиара выложила снимок, где на первом плане видно ее большой живот. Его она подписала, как: "Первое селфи в Новом году".
На этом певица не остановилась и показала поклонникам, как выглядит с утра и без косметики. На фото Сиара позирует в черном платье.
Ранее беременная певица Сиара пришла на красную дорожку в странном наряде.
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