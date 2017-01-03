31-летняя Сиара показала беременный живот (фото)

На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот

Американская певица Сиара, которая находится в интересном положении, показала беременный живот.

Снимками она поделилась в Instagram.

На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот.

And Now We're Talking To #2017.... Фото опубликовано Ciara (@ciara) Дек 31 2016 в 5:25 PST

Позже Сиара выложила снимок, где на первом плане видно ее большой живот. Его она подписала, как: "Первое селфи в Новом году".

1st Selfie Of The #NewYear #GoHawks Фото опубликовано Ciara (@ciara) Янв 1 2017 в 6:13 PST

На этом певица не остановилась и показала поклонникам, как выглядит с утра и без косметики. На фото Сиара позирует в черном платье.

Good Morning Фото опубликовано Ciara (@ciara) Янв 2 2017 в 10:47 PST

Ранее беременная певица Сиара пришла на красную дорожку в странном наряде.