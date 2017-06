33-летний Джона Хилл феноменально похудел

Американский актер Джона Хилл, который получил популярность благодаря съемкам в фильме "Волк с Уолл-Стрит", феноменально похудел, сообщает E!.

По данным издания, актера сфотографировали на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе и на фото он выглядел отлично.

Несмотря на то, что Джона и раньше набирал, а потом сбрасывал лишний вес в рамках съемок для разных фильмов, на этот раз у Хилла заметили увеличение мышечной массы.

Summer is coming and we want to know what Jonah Hill is doing superbad. https://t.co/lMibtqvJQl pic.twitter.com/NOuptkEaCf