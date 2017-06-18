33-летний Джона Хилл феноменально похудел
Актера сфотографировали на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе и на фото он выглядел отлично
Американский актер Джона Хилл, который получил популярность благодаря съемкам в фильме "Волк с Уолл-Стрит", феноменально похудел, сообщает E!.
По данным издания, актера сфотографировали на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе и на фото он выглядел отлично.
Несмотря на то, что Джона и раньше набирал, а потом сбрасывал лишний вес в рамках съемок для разных фильмов, на этот раз у Хилла заметили увеличение мышечной массы.
Summer is coming and we want to know what Jonah Hill is doing superbad. https://t.co/lMibtqvJQl pic.twitter.com/NOuptkEaCf— E! News (@enews) 14 июня 2017 г.
При этом издание отмечает, что пока неизвестно, какой же способ Хилл использует для сбрасывания лишнего веса на этот раз, но он определенно дает результаты.
М – МОТИВАЦИЯ #jonahhill pic.twitter.com/BsF15xYf0Q— MARK KISELEV McQueen (@Mark_Kiselev) 17 июня 2017 г.
Вы сейчас просматриваете новость "33-летний Джона Хилл феноменально похудел". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии