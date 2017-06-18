33-летний Джона Хилл феноменально похудел

Вчера, 03:34

Актера сфотографировали на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе и на фото он выглядел отлично

Джона Хилл. Фото: facebook.com/pg/JonahHill
Джона Хилл. Фото: facebook.com/pg/JonahHill

Американский актер Джона Хилл, который получил популярность благодаря съемкам в фильме "Волк с Уолл-Стрит", феноменально похудел, сообщает E!.

По данным издания, актера сфотографировали на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе и на фото он выглядел отлично.

Несмотря на то, что Джона и раньше набирал, а потом сбрасывал лишний вес в рамках съемок для разных фильмов, на этот раз у Хилла заметили увеличение мышечной массы.

При этом издание отмечает, что пока неизвестно, какой же способ Хилл использует для сбрасывания лишнего веса на этот раз, но он определенно дает результаты.
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