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336 фильмов поборются за номинацию на "Оскар 2017" в категории "Лучший фильм" http://www.segodnya.ua/img/article/7839/63_main.1482932978.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/63_tn.1482932978.jpg Звезды Чтобы иметь возможность претендовать на номинацию на "Оскар", фильм должен идти в кинотеатрах минимум 7 дней в период с 1 января по 31 декабря 2016 года

336 фильмов поборются за номинацию на "Оскар 2017" в категории "Лучший фильм"

Вчера, 18:30

Чтобы иметь возможность претендовать на номинацию на "Оскар", фильм должен идти в кинотеатрах минимум 7 дней в период с 1 января по 31 декабря 2016 года

89-я церемония вручения наград «Оскар» состоится 26 февраля. Фото: AFP
89-я церемония вручения наград «Оскар» состоится 26 февраля. Фото: AFP

Американская Киноакадемия объявила список фильмов, которые могут претендовать на номинацию на "Оскар" 2017 в категории "Лучший фильм". В списке претендентов оказались в общей сложности 336 фильмов, вышедших в 2016 году – от фаворитов "Ла-ла Лэнд", "Лунный свет" и "Манчестер у моря" до совсем уж "невероятных кандидатов" вроде "Гордость и предубеждение и зомби" и "Образцовый самец 2".

В прошлом году в аналогичном списке претендентов на номинацию в категории "Лучший фильм" значилось 305 кинолент. "Оскар" 2017 в этом смысле установит своеобразный рекорд – до этого наибольшее количество фильмов, претендующих на "Оскар", было зарегистрировано в 2014 году (323).

Чтобы иметь возможность претендовать на номинацию на "Оскар", фильм должен идти в кинотеатрах минимум 7 дней в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Продолжительность фильма должна составлять не менее 40 минут, и перед премьерой в кинотеатрах его не должны показывать в телеэфире или на стриминговых сервисах. Всего в 2016 году в кинотеатрах вышли 709 фильмов – то есть почти вдвое больше, чем сумели пройти квалификационный отбор на "Оскар".

Номинантов, напомним, объявят 24 января 2017 года, сама же 89-я церемония вручения наград "Оскар" состоится 26 февраля.
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Источник:

popcornnews.ru

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