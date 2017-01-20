35-летняя Алиша Киз появилась на обложке глянца без макияжа (видео)

Этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики

Американская певица и обладательница пятнадцати Grammy Алиша Кис восхитила поклонников естественной красотой и снялась для обложки глянца без единого грамма макияжа.

Снимками в Instagram поделилась она и издание.

Съемки прошли для журнала Allure.

На снимке 35-летняя певица позирует с множеством различных аксессуаров и с интересным головным убором. При этом выглядит Алиша без косметики отлично и свежо.

Ahhhhhh!!!!!! LOVINGGGG my cover of @Allure Magazine! Check it #linkinbio. Фото опубликовано Alicia Keys (@aliciakeys) Янв 17 2017 в 6:38 PST

Примечательно, что этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики.

Кис давно борется за естественность и натуральную женскую красоту.

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