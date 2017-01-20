35-летняя Алиша Киз появилась на обложке глянца без макияжа (видео)
Этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики
Американская певица и обладательница пятнадцати Grammy Алиша Кис восхитила поклонников естественной красотой и снялась для обложки глянца без единого грамма макияжа.
Снимками в Instagram поделилась она и издание.
Съемки прошли для журнала Allure.
На снимке 35-летняя певица позирует с множеством различных аксессуаров и с интересным головным убором. При этом выглядит Алиша без косметики отлично и свежо.
Примечательно, что этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики.
Кис давно борется за естественность и натуральную женскую красоту.
Тем временем модель Крисси Тейген отказалась от фотошопа и показала растяжки после родов.
Вы сейчас просматриваете новость "35-летняя Алиша Киз появилась на обложке глянца без макияжа (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии