Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
35-летняя Алиша Киз появилась на обложке глянца без макияжа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/5_main.1484908288.png http://www.segodnya.ua/img/article/7901/5_tn.1484908288.png Звезды Этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики

35-летняя Алиша Киз появилась на обложке глянца без макияжа (видео)

Сегодня, 12:39

Этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики


Американская певица и обладательница пятнадцати Grammy Алиша Кис восхитила поклонников естественной красотой и снялась для обложки глянца без единого грамма макияжа.

Снимками в Instagram поделилась она и издание. 

Съемки прошли для журнала Allure.

На снимке 35-летняя певица позирует с множеством различных аксессуаров и с интересным головным убором. При этом выглядит Алиша без косметики отлично и свежо.

Ahhhhhh!!!!!! LOVINGGGG my cover of @Allure Magazine! Check it #linkinbio.

Фото опубликовано Alicia Keys (@aliciakeys)

Примечательно, что этом уже не первый подобный опыт певицы. Ранее она уже снималась для обложек журналов Ebony, Timeout, V Magazine без косметики.

Кис давно борется за естественность и натуральную женскую красоту.

Тем временем модель Крисси Тейген отказалась от фотошопа и показала растяжки после родов.
видео, съемки, певица, певицы, instagram, grammy, издание, без макияжа, алиша киз, без косметики

Вы сейчас просматриваете новость "35-летняя Алиша Киз появилась на обложке глянца без макияжа (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Знаменитости пришли голосовать. Фото: instagram

Знаменитости на выборах президента США: ТОП нарядов на избирательных участках

9 Ноября 2016, 12:38

Самым распространенным аксессуаром среди знаменитостей стал значок с именем своего кандидата в президенты

Звезды

Певица часто появляется на публике без макияжа. Фото: instagram.com/aliciakeys

35-летняя певица пришла на красную дорожку без макияжа

20 Октября 2016, 14:10

На мероприятие она пришла вместе со своим мужем Кассим Дауд Дином

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.