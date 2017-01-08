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35-летняя Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в прозрачном платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/82_main.1483888437.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/82_tn.1483888437.jpg Звезды Последнее фото всего за сутки собрало более 60 тысяч лайков

35-летняя Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в прозрачном платье (фото)

Сегодня, 17:33

Последнее фото всего за сутки собрало более 60 тысяч лайков

Пэрис любит делать сэлфи. Фото: instagram.com/parishilton
Пэрис любит делать сэлфи. Фото: instagram.com/parishilton

Светская львица Пэрис Хилтон радует своих поклонников смелыми нарядами и пикантными снимками.

В instagram она опубликовала несколько своих сэлфи, которые сделала с помощью зеркала в своей шикарной гардеробной.

На фото 35-летняя блондинка позирует в прозрачном черном платье в пол, которое щедро расшито бисером. При этом Пэрис надела под платье только трусы с высокой талией и отказалась от лифчика.

Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton)

Хилтон опубликовала лишь два снимка, но и их хватило, чтобы она услышала в свой адрес массу комплиментов. Последнее фото всего за сутки собрало более 60 тысяч лайков.

Love rocking @Kourvosieur! They make such sexy dresses!

Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton)

Тем временем невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии.
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Источник:

"Сегодня"

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