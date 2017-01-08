35-летняя Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в прозрачном платье (фото)
Последнее фото всего за сутки собрало более 60 тысяч лайков
Светская львица Пэрис Хилтон радует своих поклонников смелыми нарядами и пикантными снимками.
В instagram она опубликовала несколько своих сэлфи, которые сделала с помощью зеркала в своей шикарной гардеробной.
На фото 35-летняя блондинка позирует в прозрачном черном платье в пол, которое щедро расшито бисером. При этом Пэрис надела под платье только трусы с высокой талией и отказалась от лифчика.
Хилтон опубликовала лишь два снимка, но и их хватило, чтобы она услышала в свой адрес массу комплиментов. Последнее фото всего за сутки собрало более 60 тысяч лайков.
Тем временем невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии.
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