35-летняя супермодель полностью разделась ради съемок в журнале

Сегодня, 14:09

Всего за несколько дней видеоролик собрал более 142 тысяч просмотров


Бразильская супермодель Адриана Лима снялась в провокационном ролике для журнала Love.

Короткий видеоролик с обнаженной Лимой был опубликован в Instagram издания.

На нем 35-летняя манекенщица позирует без одежды и белья и с человеком в костюме пасхального зайца.

Примечательно, что всего за несколько дней видеоролик собрал более 142 тысяч просмотров.

Ранее ее коллега 25-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини.
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"Сегодня"

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