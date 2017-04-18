35-летняя супермодель полностью разделась ради съемок в журнале

Всего за несколько дней видеоролик собрал более 142 тысяч просмотров

Бразильская супермодель Адриана Лима снялась в провокационном ролике для журнала Love.

Короткий видеоролик с обнаженной Лимой был опубликован в Instagram издания.

На нем 35-летняя манекенщица позирует без одежды и белья и с человеком в костюме пасхального зайца.

Примечательно, что всего за несколько дней видеоролик собрал более 142 тысяч просмотров.

Ранее ее коллега 25-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини.