35-летняя звезда "Мира Юрского периода" впервые попробовала алкоголь на съемках с Мэттью Макконахи

Сегодня, 18:00

Брайс Даллас Ховард продержалась до 35 лет, не употребляя алкоголь вовсе

Брайс Даллас Ховард. Фото: AFP
Брайс Даллас Ховард. Фото: AFP

Звезда  "Мира Юрского периода" Брайс Даллас Ховард продержалась до 35 лет, не употребляя алкоголь вовсе – и впервые попробовала вино только с подачи Мэттью Макконахи, с которым вместе снималась в новом фильме "Золото".

В новом интервью Брайс, вспоминая съемочный процесс, рассказала, что прожила почти четыре десятилетия, не пробуя алкоголь – пока Мэттью Макконахи не налил ей бокал шампанского без ее согласия, когда они снимали "Золото" и заставил актрису его пригубить. Опыт знакомства с алкоголем для актрисы оказался не слишком удачным – Брайс призналась, что прямо-таки параноидально боялась опьянеть от крошечной порции шампанского.

Совсем скоро, 35-летнюю актрису можно будет увидеть в "Золоте", а затем – в сиквеле "Мира Юрского периода" с Крисом Прэттом, съемки которого начнутся в ближайшее время, а премьера запланирована на июнь 2018.
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Источник:

popcornnews.ru

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