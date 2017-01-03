38-летняя Николь Шерзингер в крохотном бикини восхитила фигурой (фото)

Американская певица Николь Шерзингер наслаждается пляжным отдыхом на Гавайях и демонстрирует поклонникам свою идеальную фигуру.

Снимками она делится в Instagram.

"Счастливых праздников всем! К сожалению, была вдали от соцсетей в период каникул, но я вернулась!" – подписала она один из снимков.

Mele Kalikimaka and happy holidays everyone! Sorry been away from social media over the holidays while spending quality time home with the ohana! I'm back now! Sending so much aloha and sunshine from #hawaii Фото опубликовано Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) Дек 31 2016 в 8:46 PST

На фото с отдыха Николь позирует в крохотном купальнике, который в выгодном свете показывает отличную фигуру певицы.

I Mua in Hawaiian means "to move forward" and Ku Makani means to "stand strong in the wind". Here's to Imua, Ku Makani in 2017 Фото опубликовано Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) Дек 31 2016 в 5:53 PST

Кроме того, на отдыхе Шерзингер отказалась от косметики, чем привела в восторг своих подписчиков.

Hau'oli makahiki hou!!! #happynewyear everyone! Фото опубликовано Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) Янв 1 2017 в 4:07 PST

Горячие снимки певицы собрали множество лайков и хвалебных комментариев.