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38-летняя Николь Шерзингер в крохотном бикини восхитила фигурой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/78_main.1483433954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/78_tn.1483433954.jpg Звезды Горячие снимки певицы собрали множество лайков и хвалебных комментариев

38-летняя Николь Шерзингер в крохотном бикини восхитила фигурой (фото)

Сегодня, 12:09

Горячие снимки певицы собрали множество лайков и хвалебных комментариев

Николь проводит праздники на Гавайях. Фото: instagram.com/nicolescherzy
Николь проводит праздники на Гавайях. Фото: instagram.com/nicolescherzy

Американская певица Николь Шерзингер наслаждается пляжным отдыхом на Гавайях и демонстрирует поклонникам свою идеальную фигуру.

Снимками она делится в Instagram.

"Счастливых праздников всем! К сожалению, была вдали от соцсетей в период каникул, но я вернулась!" – подписала она один из снимков.

На фото с отдыха Николь позирует в крохотном купальнике, который в выгодном свете показывает отличную фигуру певицы.

I Mua in Hawaiian means "to move forward" and Ku Makani means to "stand strong in the wind". Here's to Imua, Ku Makani in 2017

Фото опубликовано Nicole Scherzinger (@nicolescherzy)

Кроме того, на отдыхе Шерзингер отказалась от косметики, чем привела в восторг своих подписчиков.

Hau'oli makahiki hou!!! #happynewyear everyone!

Фото опубликовано Nicole Scherzinger (@nicolescherzy)

Горячие снимки певицы собрали множество лайков и хвалебных комментариев.
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Источник:

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