38-летняя Николь Шерзингер в крохотном бикини восхитила фигурой (фото)
Горячие снимки певицы собрали множество лайков и хвалебных комментариев
Американская певица Николь Шерзингер наслаждается пляжным отдыхом на Гавайях и демонстрирует поклонникам свою идеальную фигуру.
Снимками она делится в Instagram.
"Счастливых праздников всем! К сожалению, была вдали от соцсетей в период каникул, но я вернулась!" – подписала она один из снимков.
На фото с отдыха Николь позирует в крохотном купальнике, который в выгодном свете показывает отличную фигуру певицы.
Кроме того, на отдыхе Шерзингер отказалась от косметики, чем привела в восторг своих подписчиков.
Горячие снимки певицы собрали множество лайков и хвалебных комментариев.
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