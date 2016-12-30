38-летняя певица похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикини (фото)
Кроме отличной фигуры, поклонники Шерзингер отметили также ее свежее лицо без единой морщинки
Американская певица Николь Шерзингер решила отдохнуть от плотного рабочего графика и сбежала на Гавайи.
Снимками и короткими видеороликами она поделилась в Snapchat.
38-летняя знаменитость выглядит отлично в крошечном бикини, которое выгодно подчеркивает идеальную фигуру Николь. Это и не удивительно, ведь она много времени уделяет танцам и различным тренировкам.
Кроме отличной фигуры, поклонники Шерзингер отметили также ее свежее лицо без единой морщинки и похвалили за то, что она не пользуется косметикой на отдыхе.
Ранее 40-летняя актриса Диана Крюгер восхитила идеальной фигурой в бикини.
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