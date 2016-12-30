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38-летняя певица похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/1_main.1483113963.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/1_tn.1483113963.jpg Звезды Кроме отличной фигуры, поклонники Шерзингер отметили также ее свежее лицо без единой морщинки

38-летняя певица похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикини (фото)

Сегодня, 03:50

Кроме отличной фигуры, поклонники Шерзингер отметили также ее свежее лицо без единой морщинки

Николь выглядит отлично. Фото: instagram.com/nicolescherzy
Николь выглядит отлично. Фото: instagram.com/nicolescherzy

Американская певица Николь Шерзингер решила отдохнуть от плотного рабочего графика и сбежала на Гавайи.

Снимками и короткими видеороликами она поделилась в Snapchat.

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38-летняя знаменитость выглядит отлично в крошечном бикини, которое выгодно подчеркивает идеальную фигуру Николь. Это и не удивительно, ведь она много времени уделяет танцам и различным тренировкам.

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Кроме отличной фигуры, поклонники Шерзингер отметили также ее свежее лицо без единой морщинки и похвалили за то, что она не пользуется косметикой на отдыхе.

Ранее 40-летняя актриса Диана Крюгер восхитила идеальной фигурой в бикини.
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Источник:

"Сегодня"

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