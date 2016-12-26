39-летняя певица удивила молодым лицом без макияжа (фото,видео)
Шакира довольна, что ее новый совместный клип с Maluma пользуется популярностью
Колумбийская певица Шакира поблагодарила своих поклонников за большое количество просмотров ее последнего клипа на песню Chantaje.
Об этом она написала в Instagram.
"200 миллионов просмотров всего за месяц! Спасибо вам всем, вас так много!" – подписала она снимок, на котором позирует без единой капли макияжа.
Примечательно, что поклонники Шакиры в комментариях захвалили ее за молодое лицо и за натуральную красоту. Правда, нашлись среди комментаторов и те, кто считает, что 39-летняя певица без макияжа выдала свой возраст.
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