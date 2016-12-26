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39-летняя певица удивила молодым лицом без макияжа (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/30_main.1482684819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/30_tn.1482684819.jpg Звезды Шакира довольна, что ее новый совместный клип с Maluma пользуется популярностью

39-летняя певица удивила молодым лицом без макияжа (фото,видео)

Сегодня, 10:09

Шакира довольна, что ее новый совместный клип с Maluma пользуется популярностью


Колумбийская певица Шакира поблагодарила своих поклонников за большое количество просмотров ее последнего клипа на песню Chantaje.

Об этом она написала в Instagram.

"200 миллионов просмотров всего за месяц! Спасибо вам всем, вас так много!" – подписала она снимок, на котором позирует без единой капли макияжа.

Примечательно, что поклонники Шакиры в комментариях захвалили ее за молодое лицо и за натуральную красоту. Правда, нашлись среди комментаторов и те, кто считает, что 39-летняя певица без макияжа выдала свой возраст.

Ранее Шакира показала трогательный снимок с сыном.
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Источник:

"Сегодня"

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