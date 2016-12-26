39-летняя певица удивила молодым лицом без макияжа (фото,видео)

Шакира довольна, что ее новый совместный клип с Maluma пользуется популярностью

Колумбийская певица Шакира поблагодарила своих поклонников за большое количество просмотров ее последнего клипа на песню Chantaje.

Об этом она написала в Instagram.

"200 миллионов просмотров всего за месяц! Спасибо вам всем, вас так много!" – подписала она снимок, на котором позирует без единой капли макияжа.

200 million views for Chantaje in one month! Thank you all so, so much! / 200 millones de visitas para nuestro video Chantaje en un mes, 200 millones de gracias! Shak Фото опубликовано Shakira (@shakira) Дек 20 2016 в 2:48 PST

Примечательно, что поклонники Шакиры в комментариях захвалили ее за молодое лицо и за натуральную красоту. Правда, нашлись среди комментаторов и те, кто считает, что 39-летняя певица без макияжа выдала свой возраст.

Ранее Шакира показала трогательный снимок с сыном.