40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини (видео)
Стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом
Немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер порадовала поклонников коротким видеороликом в бикини.
Видео с отдыха она опубликовала в Instagram, но никак не подписала.
40-летняя Диана в черном бикини, легком цветочном кимоно и стильной шляпке, покрутилась перед камерой, хвастаясь фигурой.
Стоит отметить, что выглядит Крюгер отлично: стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом.
Видеоролик меньше чем за сутки засыпали хвалебными комментариями и комплиментами.
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