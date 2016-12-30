40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини (видео)

Стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом

Немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер порадовала поклонников коротким видеороликом в бикини.

Видео с отдыха она опубликовала в Instagram, но никак не подписала.

Видео опубликовано Diane Kruger (@dianekruger) Дек 28 2016 в 9:48 PST

40-летняя Диана в черном бикини, легком цветочном кимоно и стильной шляпке, покрутилась перед камерой, хвастаясь фигурой.

Christmas shopping...done #Exhaustedjustthinkingaboutit #Family #Vacation #2017cannotcomesoonenough Фото опубликовано Diane Kruger (@dianekruger) Дек 22 2016 в 9:11 PST

Стоит отметить, что выглядит Крюгер отлично: стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом.

Фото опубликовано Diane Kruger (@dianekruger) Дек 12 2016 в 11:22 PST

Видеоролик меньше чем за сутки засыпали хвалебными комментариями и комплиментами.