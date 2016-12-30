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40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/9_main.1483023608.png http://www.segodnya.ua/img/article/7844/9_tn.1483023608.png Звезды Стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом

40-летняя актриса восхитила идеальной фигурой в бикини (видео)

Сегодня, 04:32

Стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом

Актриса выглядит отлично. Фото: instagram.com/dianekruger
Актриса выглядит отлично. Фото: instagram.com/dianekruger

Немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер порадовала поклонников коротким видеороликом в бикини.

Видео с отдыха она опубликовала в Instagram, но никак не подписала.

40-летняя Диана в черном бикини, легком цветочном кимоно и стильной шляпке, покрутилась перед камерой, хвастаясь фигурой.

Christmas shopping...done #Exhaustedjustthinkingaboutit #Family #Vacation #2017cannotcomesoonenough

Фото опубликовано Diane Kruger (@dianekruger)

Стоит отметить, что выглядит Крюгер отлично: стройная фигура, подтянутый пресс и ноги указывают на то, что актриса занимается спортом.

Фото опубликовано Diane Kruger (@dianekruger)

Видеоролик меньше чем за сутки засыпали хвалебными комментариями и комплиментами.
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Источник:

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