41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в новой фотосессии (фото)

Голливудская актриса Шарлиз Терон приняла участие в новой стильной фотосессии для итальянской версии журнала Vanity Fair. 41-летняя кинозвезда предстала на страницах издания в элегантных зимних образах, примерив белоснежное пальто с высоким воротником, черный свитер с объемными плечами, а также другие наряды из зимних коллекций именитых брендов, включая Dior, – пишет NV.ua.

На портретных снимках актриса традиционно продемонстрировала свою неувядающую красоту, которая позволяет ей удерживать лидерство в независимых рейтингах самых красивых женщин планеты.

Автором новых кадров с Терон выступила Alique – женщина-фотограф, которая прославилась благодаря своей работе в жанре портретной и фэшн-фотографии.

Ранее сообщалось, что Шарлиз Терон похудела на 15 килограммов.