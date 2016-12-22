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41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в новой фотосессии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/17_main.1482358746.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/17_tn.1482358746.jpg Звезды На портретных снимках актриса традиционно продемонстрировала свою неувядающую красоту

41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в новой фотосессии (фото)

Сегодня, 00:19

На портретных снимках актриса традиционно продемонстрировала свою неувядающую красоту

Голливудская актриса Шарлиз Терон приняла участие в новой стильной фотосессии для итальянской версии журнала Vanity Fair. 41-летняя кинозвезда предстала на страницах издания в элегантных зимних образах, примерив белоснежное пальто с высоким воротником, черный свитер с объемными плечами, а также другие наряды из зимних коллекций именитых брендов, включая Dior, – пишет NV.ua.

На портретных снимках актриса традиционно продемонстрировала свою неувядающую красоту, которая позволяет ей удерживать лидерство в независимых рейтингах самых красивых женщин планеты.

Автором новых кадров с Терон выступила Alique – женщина-фотограф, которая прославилась благодаря своей работе в жанре портретной и фэшн-фотографии.

Ранее сообщалось, что Шарлиз Терон похудела на 15 килограммов.
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