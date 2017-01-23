42-летняя модель Виктория Сильвстедт ошиблась с размером бикини (фото)

У бассейна на острове Сен-Барт Сильвстедт похвасталась пышными формами

Шведская фотомодель, актриса и телеведущая Виктория Сильвстедт порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото с отпуска.

42-летняя модель показала, как наслаждается отдыхом на Карибах. Виктория проводит время на острове Сен-Барт.

У бассейна Сильвстедт похвасталась пышными формами в смелом купальнике. Виктория ошиблась с размером бикини, засветив обнаженную грудь.

Фото: Instagram

Фото: Instagram