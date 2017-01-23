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42-летняя модель Виктория Сильвстедт ошиблась с размером бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/89_main.1485089568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/89_tn.1485089568.jpg Звезды У бассейна на острове Сен-Барт Сильвстедт похвасталась пышными формами

42-летняя модель Виктория Сильвстедт ошиблась с размером бикини (фото)

Сегодня, 10:01

У бассейна на острове Сен-Барт Сильвстедт похвасталась пышными формами

Виктория Сильвстедт. Фото: Instagram
Виктория Сильвстедт. Фото: Instagram

Шведская фотомодель, актриса и телеведущая Виктория Сильвстедт порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото с отпуска.

42-летняя модель показала, как наслаждается отдыхом на Карибах. Виктория проводит время на острове Сен-Барт.

У бассейна Сильвстедт похвасталась пышными формами в смелом купальнике. Виктория ошиблась с размером бикини, засветив обнаженную грудь.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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