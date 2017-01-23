42-летняя модель Виктория Сильвстедт ошиблась с размером бикини (фото)
У бассейна на острове Сен-Барт Сильвстедт похвасталась пышными формами
Шведская фотомодель, актриса и телеведущая Виктория Сильвстедт порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото с отпуска.
42-летняя модель показала, как наслаждается отдыхом на Карибах. Виктория проводит время на острове Сен-Барт.
У бассейна Сильвстедт похвасталась пышными формами в смелом купальнике. Виктория ошиблась с размером бикини, засветив обнаженную грудь.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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