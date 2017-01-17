42-летняя певица Натали станет мамой в третий раз
Исполнительница хита "О Боже, какой мужчина" находится на шестом месяце беременности
Певица Натали в третий раз готовится стать мамой. Об этом life.ru стало известно из близкого окружения 42-летней артистки. Исполнительница хита "О Боже, какой мужчина" находится на шестом месяце беременности.
"Да, я жду ребенка, – призналась Натали. – Мы с мужем очень счастливы. Уже решили – рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем".
Уже 25 лет Натали счастлива в браке со своим 46-летним мужем Александром Рудиным. Вместе супруги воспитывают сыновей: 15-летнего Арсения и 6-летнего Анатолия.
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