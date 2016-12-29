Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
42-летняя Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7840/53_main.1482946699.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/53_tn.1482946699.jpg Звезды Она удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма

42-летняя Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи – СМИ

Сегодня, 08:39

Она удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма

Дизайнера планируют наградить за вклад в моду и благотворительную работу. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Дизайнера планируют наградить за вклад в моду и благотворительную работу. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, 42-летнего модельера планируют наградить за вклад в моду и благотворительную работу.

Отмечается, что Виктория удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма.

По словам одного из источников, Бекхэм невероятно горда собственным модным брендом и благодарна своей потрясающей команде.

Утверждается, что дизайнер особенно рада такому признанию своей благотворительной деятельности. Бекхэм – посол доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.
СМИ, Елизавета II, дизайнер, ООН, бекхэм, Spice Girls, Виктория, Виктория Бекхэм, королева елизавета

Вы сейчас просматриваете новость "42-летняя Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи – СМИ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: AFP

Виктория и Дэвид Бекхэм стали богаче королевы Елизаветы II

14 Декабря, 18:30

Дэвид давно закончил карьеру футболиста и сейчас занимается созданием коллекций одежды и съемками в рекламных кампаниях

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Виктория Бекхэм попросила Николь Шерзингер о дуэте с сыном

9 Декабря, 17:30

Младший сын Бекхэмов начал строить карьеру певца

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram

Виктория Бекхэм в непривычном наряде восхитила фигурой (фото)

11 Ноября, 13:00

41-летняя Бекхэм не перестает восхищать своей стройностью и сексуальностью

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram

Виктория Бекхэм в оригинальном комбинезоне повеселилась на вечеринке в Китае (фото)

10 Ноября, 11:04

На одном из снимков дизайнер позирует с известным китайским предпринимателем Джеком Ма

Звезды

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Виктория Бекхэм рассказала о своих модных провалах

12 Октября, 02:22

Виктория осознала свои ошибки и нашла свой собственный, крайне сдержанный стиль

Звезды

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Виктория Бекхэм категорически отказалась рожать еще одного ребенка

5 Октября, 12:30

Дизайнер больше не планирует становиться матерью

Звезды

Виктория не захотела возвращаться в группу. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм против исполнения хитов Spice Girls после воссоединения группы

3 Октября, 16:09

Она считает, что группе непременно нужно исполнять собственный материал

Звезды

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Дети советуют Виктории Бекхэм, как одеваться

27 Сентября, 17:00

Сейчас Виктория Бекхэм сменила стиль в одежде с классических нарядов на каблуках на просторную одежду на один, а то и на два размера больше

Звезды

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Виктория Бекхэм рассказала о семье: "Мы как бродячий цирк"

14 Сентября, 06:22

Дизайнер призналась, что детям нравятся Spice Girls и они одобряют творчество мамы

Звезды

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Переборщила с алкоголем: Бруклин Бекхэм помог маме Виктории добраться до машины (фото)

13 Сентября, 11:00

Бекхэм сопровождал 17-летний сын Бруклин

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.