42-летняя Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи – СМИ

Она удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма

Британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм станет офицером Британской империи, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, 42-летнего модельера планируют наградить за вклад в моду и благотворительную работу.

Отмечается, что Виктория удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма.

По словам одного из источников, Бекхэм невероятно горда собственным модным брендом и благодарна своей потрясающей команде.

Утверждается, что дизайнер особенно рада такому признанию своей благотворительной деятельности. Бекхэм – посол доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.