43-летняя актриса Кейт Бекинсейл похвасталась фигурой в купальнике

Кейт опубликовала снимок, на котором она расслабляется в гамаке

Актриса Кейт Бекинсейл порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. 43-летняя актриса решила похвастаться подтянутой фигурой в раздельном купальнике.

Кейт опубликовала снимок, на котором она расслабляется в гамаке. Звезда позирует в красно-белом бикини на фоне океана.

"Парю над водой, а потом, когда встаешь, на попе появляются забавные следы", – подписала кадр артистка.

Фото: Instagram