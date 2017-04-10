43-летняя актриса Кейт Бекинсейл похвасталась фигурой в купальнике

Вчера, 16:30

Кейт опубликовала снимок, на котором она расслабляется в гамаке

Кейт Бекинсейл. Фото: AFP
Кейт Бекинсейл. Фото: AFP

Актриса Кейт Бекинсейл порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. 43-летняя актриса решила похвастаться подтянутой фигурой в раздельном купальнике.

Кейт опубликовала снимок, на котором она расслабляется в гамаке. Звезда позирует в красно-белом бикини на фоне океана.

"Парю над водой, а потом, когда встаешь, на попе появляются забавные следы", – подписала кадр артистка.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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