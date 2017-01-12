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43-летняя модель Молли Симс родила третьего ребенка (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/10_main.1484211811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/10_tn.1484211811.jpg Звезды Американская топ-модель опубликовала фото с новорожденным малышом

43-летняя модель Молли Симс родила третьего ребенка (фото)

Сегодня, 11:30

Американская топ-модель опубликовала фото с новорожденным малышом

Молли Симс с детьми. Фото: Instagram
Молли Симс с детьми. Фото: Instagram

Американская топ-модель и актриса Молли Симс поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 43-летняя Симс родила сына. Счастливая мама также опубликовала фото с новорожденным малышом.

"Добро пожаловать в этот мир, Грей Дуглас Стубер", – подписала она кадр с больницы. Ребенок стал третьим для Молли и ее супруга, продюсера Скотта Стубера.

Молли Симс и Скотт Стубер уже воспитывают 4-летнего сына Брукса и полуторагодовалую дочь Скарлетт.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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