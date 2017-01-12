43-летняя модель Молли Симс родила третьего ребенка (фото)

Американская топ-модель и актриса Молли Симс поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 43-летняя Симс родила сына. Счастливая мама также опубликовала фото с новорожденным малышом.

"Добро пожаловать в этот мир, Грей Дуглас Стубер", – подписала она кадр с больницы. Ребенок стал третьим для Молли и ее супруга, продюсера Скотта Стубера.

Молли Симс и Скотт Стубер уже воспитывают 4-летнего сына Брукса и полуторагодовалую дочь Скарлетт.

Фото: Instagram