43-летняя модель Молли Симс родила третьего ребенка (фото)
Американская топ-модель опубликовала фото с новорожденным малышом
Американская топ-модель и актриса Молли Симс поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 43-летняя Симс родила сына. Счастливая мама также опубликовала фото с новорожденным малышом.
"Добро пожаловать в этот мир, Грей Дуглас Стубер", – подписала она кадр с больницы. Ребенок стал третьим для Молли и ее супруга, продюсера Скотта Стубера.
Молли Симс и Скотт Стубер уже воспитывают 4-летнего сына Брукса и полуторагодовалую дочь Скарлетт.
Фото: Instagram
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