43-летняя Виктория Бекхэм снялась в стильной фотосессии для глянца

Сегодня, 22:37

Помимо стильных кадров, в свежем номере издания появилось интервью, в котором Бекхэм рассказала о своей семейной жизни и отношениях с супругом Дэвидом Бекхэмом


Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Виктория Бекхэм в фотосессии для Elle

Светская львица и известный дизайнер Виктория Бекхэм снялась в новой фотосессии для майского номера журнала Elle Великобритания, – передает НВ.

43-летняя икона стиля появилась на страницах британского глянца в стильных, но не свойственных ей образах. В частности, Бекхэм позировала в кедах и спортивных штанах от Adidas. Примечательно, что неотъемлемой частью каждого из образов звезды для съемки стала белая рубашка oversize. Автором фотосета выступил известный фотограф Керри Халлиган, который тесно сотрудничает с британским Elle, фотографируя знаменитостей для глянца.

Помимо стильных кадров, в свежем номере издания появилось интервью, в котором Бекхэм рассказала о своей семейной жизни и отношениях с супругом Дэвидом Бекхэмом.

"Дэвид замечательный отец и муж. Во время недель моды, когда я полностью погружена в работу, он занимается детьми. Он очень поддерживает меня. Мне кажется такими и должны быть отношения. В каждом браке должно быть, прежде всего, партнерство", – заявила она.

Ранее сообщалось, что бюджетную коллекцию одежды Виктории Бекхэм для женщин всех форм раскупили за сутки.
бекхэм, Виктория Бэкхем, Adidas

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