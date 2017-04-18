43-летняя Виктория Бекхэм снялась в стильной фотосессии для глянца

Помимо стильных кадров, в свежем номере издания появилось интервью, в котором Бекхэм рассказала о своей семейной жизни и отношениях с супругом Дэвидом Бекхэмом

Светская львица и известный дизайнер Виктория Бекхэм снялась в новой фотосессии для майского номера журнала Elle Великобритания, – передает НВ.

43-летняя икона стиля появилась на страницах британского глянца в стильных, но не свойственных ей образах. В частности, Бекхэм позировала в кедах и спортивных штанах от Adidas. Примечательно, что неотъемлемой частью каждого из образов звезды для съемки стала белая рубашка oversize. Автором фотосета выступил известный фотограф Керри Халлиган, который тесно сотрудничает с британским Elle, фотографируя знаменитостей для глянца.

Помимо стильных кадров, в свежем номере издания появилось интервью, в котором Бекхэм рассказала о своей семейной жизни и отношениях с супругом Дэвидом Бекхэмом.

"Дэвид замечательный отец и муж. Во время недель моды, когда я полностью погружена в работу, он занимается детьми. Он очень поддерживает меня. Мне кажется такими и должны быть отношения. В каждом браке должно быть, прежде всего, партнерство", – заявила она.

Ранее сообщалось, что бюджетную коллекцию одежды Виктории Бекхэм для женщин всех форм раскупили за сутки.