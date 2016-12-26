44-летняя актриса София Вергара блеснула формами в купальнике (фото)
Актриса отметила Рождество в теплых краях
Актриса София Вергара порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.
Актриса вместе с мужем – актером Джо Манганьелло и родственниками – отметила Рождество в теплых краях.
София опубликовала снимок в черном слитном купальнике, продемонстрировав фигуру на пляже.
"Семейные каникулы",- подписала Вергара кадр со своей сестрой, которая составила ей компанию на отдыхе.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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