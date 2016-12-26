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44-летняя актриса София Вергара блеснула формами в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/43_main.1482739815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/43_tn.1482739815.jpg Звезды Актриса отметила Рождество в теплых краях

44-летняя актриса София Вергара блеснула формами в купальнике (фото)

Сегодня, 10:30

Актриса отметила Рождество в теплых краях

София Вергара с мужем. Фото: Instagram
София Вергара с мужем. Фото: Instagram

Актриса София Вергара порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.

Актриса вместе с мужем – актером Джо Манганьелло и родственниками – отметила Рождество в теплых краях.

София опубликовала снимок в черном слитном купальнике, продемонстрировав фигуру на пляже.

"Семейные каникулы",- подписала Вергара кадр со своей сестрой, которая составила ей компанию на отдыхе.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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