44-летняя актриса София Вергара блеснула формами в купальнике (фото)

Актриса София Вергара порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.

Актриса вместе с мужем – актером Джо Манганьелло и родственниками – отметила Рождество в теплых краях.

София опубликовала снимок в черном слитном купальнике, продемонстрировав фигуру на пляже.

"Семейные каникулы",- подписала Вергара кадр со своей сестрой, которая составила ей компанию на отдыхе.

Фото: Instagram

Фото: Instagram