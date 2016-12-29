44-летняя актриса София Вергара показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)

Звезда с мужем и сыном отметила Рождество на островах

44-летняя колумбийская актриса, модель, телеведущая София Вергара порадовала поклонников новыми фото в купальнике. Звезда вместе с мужем, 39-летним актером Джо Манганьелло, 24-летним сыном Маноло от первого брака, мамой и племянниками отметила Рождество на островах.

Семейство купалось в океане, веселилось в развлекательных заведениях и занималось греблей на каяках. Место своего отдыха София оставила засекреченным.

Ранее сообщалось, что 44-летняя актриса София Вергара блеснула формами в купальнике.