44-летняя "перчинка" Spice Girls показала трогательный снимок с новорожденным сыном (фото)

Сегодня, 10:09

Малыш стал первым общим ребенком в семействе Джери Холлиуэлл и Кристиана Хорнера

Джери стала мамой во второй раз. Фото: instagram.com/therealgerihalliwell
Джери стала мамой во второй раз. Фото: instagram.com/therealgerihalliwell

Британская певица Джери Холлиуэлл, которая всего несколько недель назад стала мамой, показала миру своего новорожденного сына.

Трогательным снимком она поделилась в Instagram. "Монти две недели сегодня", – подписала фото счастливая мать.

На семейном снимке Джери держит на руках своего малыша, а их вдвоем обнимает отец семейства Кристиан Хорнер, с которым певица в браке с 2015 года.

Monty is two weeks old today x

Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell)

Черно-белый снимок получился трогательным и милым. Поклонники певицы засыпали ее поздравлениями и пожеланиями для маленького члена их семейства и поставили почти 40 тысяч лайков.

Montague George Hector Horner arrived this morning, a beautiful little brother for Bluebell and Olivia #amazing-day #grateful #monty

Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell)

Об отношениях Джерри и Кристиана стало известно в апреле 2014 года, а в мае 2015 они поженились. Малыш стал первым общим ребенком пары.

Christmas Eve ... ️️

Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell)

А у Джерри уже растет 10-летняя дочь Блюбелл от романа с 46-летним сценаристом Сашей Джервази.
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