44-летняя "перчинка" Spice Girls показала трогательный снимок с новорожденным сыном (фото)

Малыш стал первым общим ребенком в семействе Джери Холлиуэлл и Кристиана Хорнера

Британская певица Джери Холлиуэлл, которая всего несколько недель назад стала мамой, показала миру своего новорожденного сына.

Трогательным снимком она поделилась в Instagram. "Монти две недели сегодня", – подписала фото счастливая мать.

На семейном снимке Джери держит на руках своего малыша, а их вдвоем обнимает отец семейства Кристиан Хорнер, с которым певица в браке с 2015 года.

Monty is two weeks old today x Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell) Фев 4 2017 в 2:36 PST

Черно-белый снимок получился трогательным и милым. Поклонники певицы засыпали ее поздравлениями и пожеланиями для маленького члена их семейства и поставили почти 40 тысяч лайков.

Montague George Hector Horner arrived this morning, a beautiful little brother for Bluebell and Olivia #amazing-day #grateful #monty Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell) Янв 21 2017 в 7:15 PST

Об отношениях Джерри и Кристиана стало известно в апреле 2014 года, а в мае 2015 они поженились. Малыш стал первым общим ребенком пары.

Christmas Eve ... ️️ Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell) Дек 24 2016 в 12:21 PST

А у Джерри уже растет 10-летняя дочь Блюбелл от романа с 46-летним сценаристом Сашей Джервази.