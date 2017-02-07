44-летняя "перчинка" Spice Girls показала трогательный снимок с новорожденным сыном (фото)
Малыш стал первым общим ребенком в семействе Джери Холлиуэлл и Кристиана Хорнера
Британская певица Джери Холлиуэлл, которая всего несколько недель назад стала мамой, показала миру своего новорожденного сына.
Трогательным снимком она поделилась в Instagram. "Монти две недели сегодня", – подписала фото счастливая мать.
На семейном снимке Джери держит на руках своего малыша, а их вдвоем обнимает отец семейства Кристиан Хорнер, с которым певица в браке с 2015 года.
Черно-белый снимок получился трогательным и милым. Поклонники певицы засыпали ее поздравлениями и пожеланиями для маленького члена их семейства и поставили почти 40 тысяч лайков.
Об отношениях Джерри и Кристиана стало известно в апреле 2014 года, а в мае 2015 они поженились. Малыш стал первым общим ребенком пары.
А у Джерри уже растет 10-летняя дочь Блюбелл от романа с 46-летним сценаристом Сашей Джервази.
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