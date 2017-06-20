44-летняя супермодель Хайди Клум снялась для модного журнала

Сегодня, 15:04

Блондинка позирует в пиджаке Ральфа Лорена и топе с ювелирными украшениями Tiffany&Co


Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore

Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore

Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore

Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore

Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore

Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore

Супермодель Хайди Клум снялась для фотоистории обложки июльского выпуска журнала Harper's Bazaar Singapore. Над фотосессией работал фотограф Ю Цай и стилист Кат Веннекамп, – передает НВ.

На обложке 44-летняя блондинка позирует в пиджаке Ральфа Лорена и топе с ювелирными украшениями Tiffany&Co.

Для всей фотосессии использованы недавние коллекции таких брендов, как Givenchy и Balenciaga: брючные костюмы в принты, тренч-коаты и приталенные пиджаки.
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