44-летняя супермодель Хайди Клум снялась для модного журнала

Блондинка позирует в пиджаке Ральфа Лорена и топе с ювелирными украшениями Tiffany&Co

Супермодель Хайди Клум снялась для фотоистории обложки июльского выпуска журнала Harper's Bazaar Singapore. Над фотосессией работал фотограф Ю Цай и стилист Кат Веннекамп, – передает НВ.

На обложке 44-летняя блондинка позирует в пиджаке Ральфа Лорена и топе с ювелирными украшениями Tiffany&Co.

Для всей фотосессии использованы недавние коллекции таких брендов, как Givenchy и Balenciaga: брючные костюмы в принты, тренч-коаты и приталенные пиджаки.