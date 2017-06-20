44-летняя супермодель Хайди Клум снялась для модного журнала
Блондинка позирует в пиджаке Ральфа Лорена и топе с ювелирными украшениями Tiffany&Co
Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore
Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore
Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore
Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore
Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore
Для фотосессии использованы недавние коллекции Givenchy и Balenciaga. Фото: Harper’s Bazaar Singapore
Супермодель Хайди Клум снялась для фотоистории обложки июльского выпуска журнала Harper's Bazaar Singapore. Над фотосессией работал фотограф Ю Цай и стилист Кат Веннекамп, – передает НВ.
На обложке 44-летняя блондинка позирует в пиджаке Ральфа Лорена и топе с ювелирными украшениями Tiffany&Co.
Для всей фотосессии использованы недавние коллекции таких брендов, как Givenchy и Balenciaga: брючные костюмы в принты, тренч-коаты и приталенные пиджаки.
Вы сейчас просматриваете новость "44-летняя супермодель Хайди Клум снялась для модного журнала". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии