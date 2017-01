45-летняя Мисси Эллиотт вернулась на сцену с новой песней и клипом (видео)

Американская певица Мисси Эллиотт вернулась на сцену с новой песней I'm Better. На нее она также успела снять клип и опубликовать его на YouTube.

Режиссерами ролика выступили сама Эллиот и Дэйв Мейерс, сообщает Rolling Stone.

По данным издания, это первый сольный материал певицы после песни Pep Rally (2016) и первое официальное видео после совместного с Фарреллом Уильямсом клипа WTF (Where They From) 2015 года.

При этом последний на данный момент альбом Эллиотт назывался The Cookbook и вышел он в далеком 2005 году.

Также стало известно, что певица намерена выпустить в 2017 году документальный фильм.

