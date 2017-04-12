46-летняя Наоми Кэмпбелл в эффектном платье посетила вечеринку Vogue Arabia

Кроме модели, гостями мероприятия также стали певица Лорин Хилл и модель София Ричи

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку в честь запуска арабской версии журнала Vogue в Катаре, сообщает WWD.

"Черная пантера" блистала на вечеринке в роскошном белом платье с прозрачными вставками от бренда Ralph and Russo. Свой образ она дополнила идеально ровными волосами и украшением на шею.

Кроме Кэмпбелл, гостями мероприятия также стали певица Лорин Хилл и модель София Ричи.

На вечеринке были замечены и известные дизайнеры, в том числе Питер Дандас, Пол Эндрю, Лаудомия Пуччи, Гурам Гвасалия и Зухаир Мурад.

Как заявила саудовская принцесса Дина Абдулазиз, которая и возглавила модный глянец, была мечта, что когда-нибудь Vogue появится и в ее регионе, но она никогда не могла представить, что возглавит арабскую версию журнала.

"Мне кажется, задача Vogue Arabia – соединить Восток и Запад и показать то общее, что у нас есть, а не то, что нас разделяет", – отметила Абдулазиз.