47-летняя Мэрайя Кэри сфотографировалась топлес для обложки глянца

Сегодня, 10:30

Певица приняла участие в специальном проекте журнала Paper

Мэрайя Кэри. Фото: Instagram
Мэрайя Кэри. Фото: Instagram

Певица Мэрайя Кэри приняла участие в специальном проекте журнала Paper, посвященном Лас-Вегасу.

47-летняя певица продемонстрировала смелые и яркие образы.

Кэри сфотографировалась топлес для обложки. Мэрайя предстала в перчатках, колготках и с роскошными украшениями.

Обнаженную грудь звезда прикрыла пышной прической. 

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Фото: www.instagram.com/mariahcarey

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Напомним, американская певица Мэрайя Кэри спродюсирует сериал о своей жизни.
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