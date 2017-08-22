47-летняя Мэрайя Кэри сфотографировалась топлес для обложки глянца
Певица приняла участие в специальном проекте журнала Paper
Певица Мэрайя Кэри приняла участие в специальном проекте журнала Paper, посвященном Лас-Вегасу.
47-летняя певица продемонстрировала смелые и яркие образы.
Кэри сфотографировалась топлес для обложки. Мэрайя предстала в перчатках, колготках и с роскошными украшениями.
Обнаженную грудь звезда прикрыла пышной прической.
Фото: www.instagram.com/mariahcarey
Напомним, американская певица Мэрайя Кэри спродюсирует сериал о своей жизни.
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