47-летняя Мэрайя Кэри сфотографировалась топлес для обложки глянца

Кэри сфотографировалась топлес для обложки. Мэрайя предстала в перчатках, колготках и с роскошными украшениями.

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