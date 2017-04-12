48-летняя Дженнифер Энистон в кожаном топе посетила Лувр

Актриса вышла в свет с мужем и восхитила сексуальным образом

11 апреля, в Лувре состоялась презентация новой коллаборации французского модного дома Louis Vuitton и американского художника Джеффа Кунса. Мероприятие прошло в формате выставки под названием LVxKOONS. На выставке была представлена коллекция дизайнерских сумок с изображением картин известных художников: Леонардо Да Винчи, Винсента Ван Гога, Рубенса и других.

Мероприятие посетили – Дженнифер Энистон с мужем Джастином Теру, Кейт Бланшетт, Наталья Водянова с гражданским мужем Антуаном Арно, Миранда Керр, Катрин Денев, Дженнифер Коннелли, Мишель Уильямс и другие.

48-летняя Дженнифер Энистон восхитила стильным и сексуальным образом. Брючный черный костюм актриса дополнила кожаным топом от Louis Vuitton, который выгодно подчеркнул зону декольте.