48-летняя Дженнифер Энистон в кожаном топе посетила Лувр
Актриса вышла в свет с мужем и восхитила сексуальным образом
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
11 апреля, в Лувре состоялась презентация новой коллаборации французского модного дома Louis Vuitton и американского художника Джеффа Кунса. Мероприятие прошло в формате выставки под названием LVxKOONS. На выставке была представлена коллекция дизайнерских сумок с изображением картин известных художников: Леонардо Да Винчи, Винсента Ван Гога, Рубенса и других.
Мероприятие посетили – Дженнифер Энистон с мужем Джастином Теру, Кейт Бланшетт, Наталья Водянова с гражданским мужем Антуаном Арно, Миранда Керр, Катрин Денев, Дженнифер Коннелли, Мишель Уильямс и другие.
48-летняя Дженнифер Энистон восхитила стильным и сексуальным образом. Брючный черный костюм актриса дополнила кожаным топом от Louis Vuitton, который выгодно подчеркнул зону декольте.
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