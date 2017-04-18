48-летняя Кайли Миноуг тайно встречается с 57-летним принцем Эндрю – СМИ

В феврале певица рассталась со своим 29-летним бойфрендом актером Джошуа Сассом

Австралийская певица Кайли Миноуг тайно встречается с британским принцем Эндрю, сообщает Daily Mail со ссылкой на австралийские СМИ.

При этом сама газета называет эти утверждения "странными".

Отмечается, что в феврале 48-летняя певица рассталась со своим 29-летним бойфрендом актером Джошуа Сассом. По некоторым данным, 57-летний принц выразил Миноуг свои соболезнования, и теперь пара якобы неразлучна.

"Эндрю стопроцентно влюблен", – заявил источник. Официальных комментариев со стороны представителей принца и певицы не поступало.

Известно, что ранее Миноуг встречалась с актером и певцом Джейсоном Донованом, лидером INXS Майклом Хатченсом, актером Оливье Мартинесом и музыкантом Ленни Кравицем.

Magazine makes bizarre claims Kylie Minogue is 'dating' Prince Andrew: 'He's 100% smitten' https://t.co/Bfz0BjsTVp pic.twitter.com/n7OaWr6uo6 — Daily Express (@Daily_Express) 18 апреля 2017 г.

Что касается принца, то с 1986 по 1996 год он был женат на Саре Фергюсон, у них двое дочерей. Его также связывали с предпринимателем Гайлейн Максвелл и бывшей моделью Playboy Дениз Мартелл.