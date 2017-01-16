48-летняя Светлана Бондарчук восхитила новой прической (фото)
На снимках она с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно
Редактор журнала "Hello" Светлана Бондарчук решилась на изменения в своей жизни и начала с прически.
Несколько месяцев назад она отстригла себе густую челку, а теперь еще и поэкспериментировала с длиной.
Снимок она опубликовала в Instagram, где и нарвалась на шквал комплиментов.
На фото Светлана с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно.
"А ей к лицу развод. Она зацвела", "Стрижка супер", "Отлично выглядите", "Такая длина волос, Вам к лицу", – восхищаются поклонники.
Вы сейчас просматриваете новость "48-летняя Светлана Бондарчук восхитила новой прической (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии