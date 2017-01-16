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48-летняя Светлана Бондарчук восхитила новой прической (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/43_main.1484558052.png http://www.segodnya.ua/img/article/7885/43_tn.1484558052.png Звезды На снимках она с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно

48-летняя Светлана Бондарчук восхитила новой прической (фото)

Сегодня, 11:12

На снимках она с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно

Светлана выглядит отлично. Фото: instagram.com/a030aa
Светлана выглядит отлично. Фото: instagram.com/a030aa

Редактор журнала "Hello" Светлана Бондарчук решилась на изменения в своей жизни и начала с прически.

Несколько месяцев назад она отстригла себе густую челку, а теперь еще и поэкспериментировала с длиной.

@terexov @terekhovofficial

Фото опубликовано SB (@a030aa)

Снимок она опубликовала в Instagram, где и нарвалась на шквал комплиментов.

На фото Светлана с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно.

#займемсякрасотой #burobeauty

Фото опубликовано SB (@a030aa)

"А ей к лицу развод. Она зацвела", "Стрижка супер", "Отлично выглядите", "Такая длина волос, Вам к лицу", – восхищаются поклонники. 
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