48-летняя Светлана Бондарчук восхитила новой прической (фото)

На снимках она с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно

Редактор журнала "Hello" Светлана Бондарчук решилась на изменения в своей жизни и начала с прически.

Несколько месяцев назад она отстригла себе густую челку, а теперь еще и поэкспериментировала с длиной.

@terexov @terekhovofficial Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 14 2017 в 3:41 PST

Снимок она опубликовала в Instagram, где и нарвалась на шквал комплиментов.

На фото Светлана с более короткой и объемной прической выглядит гораздо моложе и очень стильно.

#займемсякрасотой #burobeauty Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 13 2017 в 6:48 PST

"А ей к лицу развод. Она зацвела", "Стрижка супер", "Отлично выглядите", "Такая длина волос, Вам к лицу", – восхищаются поклонники.