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48-летняя Валерия произвела фурор в ярком купальнике http://www.segodnya.ua/img/article/7904/45_main.1484994285.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/45_tn.1484994285.jpg Звезды Певица наслаждается отдыхом в ОАЭ, но не сама 

48-летняя Валерия произвела фурор в ярком купальнике

Сегодня, 12:23

Певица наслаждается отдыхом в ОАЭ, но не сама 

Певица Валерия. Фото: соцсети
Певица Валерия. Фото: соцсети

48-летняя певица Валерия выложила в свой Instagram фото с отдыха. На отдых в ОАЭ певица отправилась вместе со своей семьей.

На снимке она позирует в желтом купальнике на пляже и наслаждается солнечной погодой.

Подписчики подметили, что она находится в отличной форме.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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