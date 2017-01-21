48-летняя Валерия произвела фурор в ярком купальнике

Певица наслаждается отдыхом в ОАЭ, но не сама

48-летняя певица Валерия выложила в свой Instagram фото с отдыха. На отдых в ОАЭ певица отправилась вместе со своей семьей.

На снимке она позирует в желтом купальнике на пляже и наслаждается солнечной погодой.

Подписчики подметили, что она находится в отличной форме.

Фото: Instagram