48-летняя Валерия произвела фурор в ярком купальнике
Певица наслаждается отдыхом в ОАЭ, но не сама
48-летняя певица Валерия выложила в свой Instagram фото с отдыха. На отдых в ОАЭ певица отправилась вместе со своей семьей.
На снимке она позирует в желтом купальнике на пляже и наслаждается солнечной погодой.
Подписчики подметили, что она находится в отличной форме.
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "48-летняя Валерия произвела фурор в ярком купальнике". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии