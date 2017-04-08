49-летняя Джулия Робертс украсила обложку известного журнала

Джулия Робертс в последние годы нечасто снимается в кино, но по-прежнему остается любимицей глянца: актриса украсила обложку нового, майского номера французской версии Marie Claire, – сообщает popcornnews.

В 2017 году Джулию Робертс на большом экране можно будет увидеть в новой семейной мелодраме "Чудо", где компанию актрисе составили Оуэн Уилсон и юный Джейкоб Тремблэ, ставший сенсацией после съемок в "Комнате" с Бри Ларсон. В прокате "Чудо" появится в ноябре этого года – и, возможно, сможет побороться за "Оскар" в 2018 году.