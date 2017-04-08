49-летняя Джулия Робертс украсила обложку известного журнала

8 Апреля 2017, 21:41

Актриса снялась для новой обложки майского номера французской версии Marie Claire


Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France

Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France

Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France

Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France

Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France

Джулия Робертс в последние годы нечасто снимается в кино, но по-прежнему остается любимицей глянца: актриса украсила обложку нового, майского номера французской версии Marie Claire, – сообщает popcornnews.

В 2017 году Джулию Робертс на большом экране можно будет увидеть в новой семейной мелодраме "Чудо", где компанию актрисе составили Оуэн Уилсон и юный Джейкоб Тремблэ, ставший сенсацией после съемок в "Комнате" с Бри Ларсон. В прокате "Чудо" появится в ноябре этого года – и, возможно, сможет побороться за "Оскар" в 2018 году.
актриса, робертс, Джулия Робертс

Вы сейчас просматриваете новость "49-летняя Джулия Робертс украсила обложку известного журнала". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Диета, которая вернет коже сияющий и подтянутый вид.

Молодильная диета Джулии Робертс и Дженнифер Энистон для сияющей кожи

19 Февраля, 16:00

Секреты антивозрастного питания: ешьте лосось, орехи, ягоды и откажитесь от сахара

Звезды

Джулия Робертс. Фото: AFP

Джулия Робертс сильно поправилась из-за проблем в семье

14 Февраля, 18:00

Дэнни Модер съехал из семейного особняка в Малибу, поселившись в арендованном доме напротив

Звезды

Робертс сыграет в сериале. Фото: AFP

49-летняя Джулия Робертс сыграет в телесериале

16 Декабря 2016, 18:09

В основу проекта легла книга Марии Семпл "Сегодня будет другим"

Звезды

Джулия Робертс. Фото: AFP

Джулия Робертс поддержала Брэда Питта после развода

11 Ноября 2016, 15:30

Звезда фильма "Красотка" была рядом с лучшим другом на всех этапах непростого бракоразводного процесса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования