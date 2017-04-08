49-летняя Джулия Робертс украсила обложку известного журнала
Актриса снялась для новой обложки майского номера французской версии Marie Claire
Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France
Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France
Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France
Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France
Джулия Робертс снялась для обложки майского Marie Claire France
Джулия Робертс в последние годы нечасто снимается в кино, но по-прежнему остается любимицей глянца: актриса украсила обложку нового, майского номера французской версии Marie Claire, – сообщает popcornnews.
В 2017 году Джулию Робертс на большом экране можно будет увидеть в новой семейной мелодраме "Чудо", где компанию актрисе составили Оуэн Уилсон и юный Джейкоб Тремблэ, ставший сенсацией после съемок в "Комнате" с Бри Ларсон. В прокате "Чудо" появится в ноябре этого года – и, возможно, сможет побороться за "Оскар" в 2018 году.
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