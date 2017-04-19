49-летнюю Джулию Робертс назвали самой красивой женщиной года по версии People

Сегодня, 17:10

Впервые она появилась на обложке номера "Самые красивые люди" в 1991 году, когда ей было всего 23

Джулия Робертс. Фото: AFP
Джулия Робертс. Фото: AFP

Американская актриса Джулия Робертс названа самой красивой женщиной 2017 года по версии журнала People.

Как отмечается в издании, Робертс удостоена этого титула в рекордный пятый раз. Впервые она появилась на обложке номера "Самые красивые люди" в 1991 году, когда ей было всего 23.

По словам 49-летней Робертс, сейчас она с трудом может поверить в случившееся.

Примечательно, что звезда фильма "Красотка" также оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – его назвали самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды. Как пошутила Робертс, она упомянет это в рождественской открытке для Клуни и его жены.
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