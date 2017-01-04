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50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью http://www.segodnya.ua/img/article/7854/57_main.1483517094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/57_tn.1483517094.jpg Звезды Певица родила сына и теперь восстанавливает силы

50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью

Сегодня, 09:58

Певица родила сына и теперь восстанавливает силы

Джанет Джексон. Фото: REX
Джанет Джексон. Фото: REX

50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью – минувшим днем у певицы и ее супруга Виссама аль-Мана родился сын. Появившуюся в СМИ информацию подтвердила представительница знаменитостей.

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса. Она восстанавливает силы в комфортных условиях",- говорится в официальном заявлении.

В апреле прошлого года Джанет Джексон неожиданно отложила свой тур Unbreakable World, сообщив поклонникам, что она и ее супруг хотят в данный период своей жизни сосредоточиться на планировании семьи. В мае СМИ сообщили о беременности артистки. Правда, сама Джексон подтвердила эту информацию лишь в октябре.

Напомним, певица и миллиардер из Катара, который младше звезды на восемь лет, узаконили свои отношения в 2012 году. Для Джексон этот брак стал третьим.
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