50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью – минувшим днем у певицы и ее супруга Виссама аль-Мана родился сын. Появившуюся в СМИ информацию подтвердила представительница знаменитостей.

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса. Она восстанавливает силы в комфортных условиях",- говорится в официальном заявлении.

В апреле прошлого года Джанет Джексон неожиданно отложила свой тур Unbreakable World, сообщив поклонникам, что она и ее супруг хотят в данный период своей жизни сосредоточиться на планировании семьи. В мае СМИ сообщили о беременности артистки. Правда, сама Джексон подтвердила эту информацию лишь в октябре.

Напомним, певица и миллиардер из Катара, который младше звезды на восемь лет, узаконили свои отношения в 2012 году. Для Джексон этот брак стал третьим.