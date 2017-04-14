50-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

Сегодня, 14:30

Актриса находится в прекрасной физической форме

Рената Литвинова. Фото: AFP
Рената Литвинова. Фото: AFP

Актриса Рената Литвинова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото с путешествия.

На снимке 50-летняя Рената позирует, стоя по пояс в воде. Лицо артистки прикрывает пляжная шляпка, а на шее красуются ювелирные украшения.

Литвинова показала подтянутую фигуру в черном слитном купальнике от Leslie Amon. Актриса находится в прекрасной физической форме. 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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