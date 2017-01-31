50-летняя Синди Кроуфорд в бикини восхитила фигурой (фото) Сегодня, 10:30 Просмотров: ...

Модель 90-х вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей провела выходные в Мексике

Синди Кроуфорд. Фото: Instagram

Супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram пляжным фото. 50-летняя Синди позирует на фоне моря и заката в раздельном купальнике. Модель 90-х вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей провела выходные в Мексике. "Отличное завершение прекрасного уикенда", — подписала кадр звезда. Кроуфорд продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини. Фото: Instagram