50-летняя Синди Кроуфорд в бикини восхитила фигурой (фото)
Модель 90-х вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей провела выходные в Мексике
Супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram пляжным фото. 50-летняя Синди позирует на фоне моря и заката в раздельном купальнике.
Модель 90-х вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей провела выходные в Мексике.
"Отличное завершение прекрасного уикенда", — подписала кадр звезда.
Кроуфорд продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини.
Фото: Instagram
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