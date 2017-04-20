50-летнюю Ренату Литвинову с новой прической сравнили с Земфирой
Поклонники засыпали ее расспросами и добавили несколько забавных сравнений
Актриса Рената Литвинова любит классику – красную помаду, пиджаки и экстравагантные образы. Но она решила удивить своих поклонников и опубликовала в Instagram снимок с короткой стрижкой.
Свое фото в соцсети она подписала коротко: "В образе", при этом сильно удивив своих подписчиков.
Поклонники засыпали ее расспросами и добавили несколько сравнений: "Француженка", "Похожа на мою соседку!", "Похожа на моего начальника", "Образ Алентовой в "Москва слезам не верит", "Немного фантазии — и получается Салтыков", "Николь Кидман".
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
При этом большинство ответов были связаны с близкой подругой Литвиновой – певицей Земфирой: "Земфирно", "Как удивительно становятся похожи люди при общении", "Думаю... Земфира как-то изменилась", "Это Земфира или Рената".
Вы сейчас просматриваете новость "50-летнюю Ренату Литвинову с новой прической сравнили с Земфирой". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии