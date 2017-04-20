50-летнюю Ренату Литвинову с новой прической сравнили с Земфирой

Сегодня, 04:22

Поклонники засыпали ее расспросами и добавили несколько забавных сравнений

Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса Рената Литвинова любит классику – красную помаду, пиджаки и экстравагантные образы. Но она решила удивить своих поклонников и опубликовала в Instagram снимок с короткой стрижкой.

Свое фото в соцсети она подписала коротко: "В образе", при этом сильно удивив своих подписчиков.

Поклонники засыпали ее расспросами и добавили несколько сравнений: "Француженка", "Похожа на мою соседку!", "Похожа на моего начальника", "Образ Алентовой в "Москва слезам не верит", "Немного фантазии — и получается Салтыков", "Николь Кидман".

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Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

При этом большинство ответов были связаны с близкой подругой Литвиновой – певицей Земфирой: "Земфирно", "Как удивительно становятся похожи люди при общении", "Думаю... Земфира как-то изменилась", "Это Земфира или Рената".
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