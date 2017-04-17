51-летняя Элизабет Херли восхитила формами в крошечном бикини на Сейшелах
Актриса продемонстрировала плоский животик и стройные ноги на пляже
Британская актриса Элизабет Херли порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото.
51-летняя Элизабет продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже. Звезда отдыхает на острове Фрегат, который входит в состав Внутренних Сейшельских островов.
Херли в ярких купальниках своей марки Elizabeth Hurley Beach восхитила плоским животиком.
На одном из снимков актриса позирует в красном бикини на фоне белого песка и Индийского океана.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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