51-летняя Элизабет Херли восхитила формами в крошечном бикини на Сейшелах

Актриса продемонстрировала плоский животик и стройные ноги на пляже

Британская актриса Элизабет Херли порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото.

51-летняя Элизабет продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже. Звезда отдыхает на острове Фрегат, который входит в состав Внутренних Сейшельских островов.

Херли в ярких купальниках своей марки Elizabeth Hurley Beach восхитила плоским животиком.

На одном из снимков актриса позирует в красном бикини на фоне белого песка и Индийского океана.

Фото: Instagram

Фото: Instagram