51-летняя Элизабет Херли восхитила формами в крошечном бикини на Сейшелах

Сегодня, 09:01

Актриса продемонстрировала плоский животик и стройные ноги на пляже

Элизабет Херли. Фото: Instagram
Элизабет Херли. Фото: Instagram

Британская актриса Элизабет Херли порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото.

51-летняя Элизабет продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже. Звезда отдыхает на острове Фрегат, который входит в состав Внутренних Сейшельских островов.

Херли в ярких купальниках своей марки Elizabeth Hurley Beach восхитила плоским животиком.

На одном из снимков актриса позирует в красном бикини на фоне белого песка и Индийского океана.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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