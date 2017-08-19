52-летняя Элизабет Херли засыпала Instagram горячими фото в бикини
Красотка снова подогревает к себе интерес поклонников
Британская актриса Элизабет Херли умеет подогревать к себе интерес поклонников. Свой Instagram она снова засыпала горячими снимками в купальниках.
На фото 52-летняя актриса позирует в красном купальнике на фоне каменной стены, в розовом – на лужайке возле дома, в леопардовом – у зеркала, и в лимонной – в саду.
Напомним, ранее актриса Элизабет Херли загорала топлес на лужайке.
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