52-летняя Элизабет Херли засыпала Instagram горячими фото в бикини

Вчера, 15:32

Красотка снова подогревает к себе интерес поклонников

Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Британская актриса Элизабет Херли умеет подогревать к себе интерес поклонников. Свой Instagram она снова засыпала горячими снимками в купальниках.

На фото 52-летняя актриса позирует в красном купальнике на фоне каменной стены, в розовом – на лужайке возле дома, в леопардовом – у зеркала, и в лимонной – в саду.

Напомним, ранее актриса Элизабет Херли загорала топлес на лужайке.
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Источник:

"Сегодня"

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