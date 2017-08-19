52-летняя Элизабет Херли засыпала Instagram горячими фото в бикини

Красотка снова подогревает к себе интерес поклонников

Британская актриса Элизабет Херли умеет подогревать к себе интерес поклонников. Свой Instagram она снова засыпала горячими снимками в купальниках.

На фото 52-летняя актриса позирует в красном купальнике на фоне каменной стены, в розовом – на лужайке возле дома, в леопардовом – у зеркала, и в лимонной – в саду.

Напомним, ранее актриса Элизабет Херли загорала топлес на лужайке.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 18 2017 в 10:25 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 13 2017 в 8:02 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 9 2017 в 11:40 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 5 2017 в 12:54 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 17 2017 в 9:19 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Июл 29 2017 в 3:29 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 3 2017 в 1:09 PDT