52-летняя Моника Беллуччи оголила бюст на красной дорожке (фото)

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала на красной дорожке элегантный и сексуальный образ.

52-летняя Моника выбрала для кинопремии черный наряд в пол с глубоким декольте от Ralph Lauren.

Беллуччи засветила оголенный бюст. Свой образ артистка дополнила колье от Cartier и сумочкой в тон платья.