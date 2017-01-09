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52-летняя Моника Беллуччи оголила бюст на красной дорожке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/70_main.1483969749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/70_tn.1483969749.jpg Звезды Актриса продемонстрировала элегантный и сексуальный образ

52-летняя Моника Беллуччи оголила бюст на красной дорожке (фото)

Сегодня, 16:00

Актриса продемонстрировала элегантный и сексуальный образ

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала на красной дорожке элегантный и сексуальный образ.

52-летняя Моника выбрала для кинопремии черный наряд в пол с глубоким декольте от Ralph Lauren.

Беллуччи засветила оголенный бюст. Свой образ артистка дополнила колье от Cartier и сумочкой в тон платья.
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Источник:

"Сегодня"

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