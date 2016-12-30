53-летний Джордж Майкл планировал усыновить ребенка в 2017 году – СМИ
Как отмечает источник, певец мечтал стать отцом и завести семью со своим партнером Фади Фавазом
Британский музыкант Джордж Майкл планировал усыновить ребенка в 2017 году, сообщает The Sun.
По данным издания, певец мечтал стать отцом и завести семью со своим партнером Фади Фавазом. Отмечается, что если в прошлом Майкл отказывался от семейной жизни из-за своего рабочего графика, то недавно это стало для него одним из главных приоритетов.
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"Мечтой Джорджа было стать отцом", – заявил источник. По его словам, музыкант хотел усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери.
По данным издания, Майкла якобы поддерживал его близкий друг Элтон Джон, который вместе с партнером Дэвидом Фернишем воспитывает детей от суррогатной матери.
Ранее сообщалось, что Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу.
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