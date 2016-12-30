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53-летний Джордж Майкл планировал усыновить ребенка в 2017 году – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7847/45_main.1483104706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/45_tn.1483104706.jpg Звезды Как отмечает источник, певец мечтал стать отцом и завести семью со своим партнером Фади Фавазом

53-летний Джордж Майкл планировал усыновить ребенка в 2017 году – СМИ

Сегодня, 15:39

Как отмечает источник, певец мечтал стать отцом и завести семью со своим партнером Фади Фавазом

Певец мечтал стать отцом. Фото: AFP
Певец мечтал стать отцом. Фото: AFP

Британский музыкант Джордж Майкл планировал усыновить ребенка в 2017 году, сообщает The Sun.

По данным издания, певец мечтал стать отцом и завести семью со своим партнером Фади Фавазом. Отмечается, что если в прошлом Майкл отказывался от семейной жизни из-за своего рабочего графика, то недавно это стало для него одним из главных приоритетов.

"Мечтой Джорджа было стать отцом", – заявил источник. По его словам, музыкант хотел усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери.

По данным издания, Майкла якобы поддерживал его близкий друг Элтон Джон, который вместе с партнером Дэвидом Фернишем воспитывает детей от суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу.
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