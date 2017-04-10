54-летний Том Круз начал сниматься в шестой части фильма "Миссия невыполнима"

Вчера, 17:09

Одну из сцен снимали на крыше министерства финансов Франции

Том Круз. Фото: AFP
Том Круз. Фото: AFP

Американский актер Том Круз начал сниматься в шестой части фильма "Миссия невыполнима" в Париже, сообщает Metro.

В СМИ также просочились снимки со съемочной площадки. На них можно увидеть самого Круза, а также его коллег, в том числе Шона Харриса. Одну из сцен снимали на крыше министерства финансов Франции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Круз хочет превзойти все каскадерские трюки, которые уже были во франшизе. В предыдущих фильмах главный герой, в частности, забирался на небоскреб "Бурдж-Халифа" и во взлетающий самолет.
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