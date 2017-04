54-летний Том Круз начал сниматься в шестой части фильма "Миссия невыполнима"

Американский актер Том Круз начал сниматься в шестой части фильма "Миссия невыполнима" в Париже, сообщает Metro.

В СМИ также просочились снимки со съемочной площадки. На них можно увидеть самого Круза, а также его коллег, в том числе Шона Харриса. Одну из сцен снимали на крыше министерства финансов Франции.

Tom Cruise tears around Paris in BMW as he shoots exciting car chase for Mission Impossible 6 https://t.co/DCenvsQD7o pic.twitter.com/TVrOxJpcG5