54-летняя Алена Свиридова удивила хулиганской стрижкой

Сегодня, 10:39

Мнения подписчиков Свиридовой разделилось: одни пришли в восторг от таких изменений, а другие считают, что с длинными волосами ей было лучше


Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova

Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova

Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova

Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova

Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova

Певица Алена Свиридова честно делится со своими поклонниками снимками без макияжа, в купальнике, не используя при этом фотошоп, и не скрывает своего возраста.

Фотографиями она делиться в Instagram и нередко удивляет своих поклонников.

54-летняя певица решила поэкспериментировать с прической и избавилась от длинных волос. Но и на этом она не остановилась и сделала себе хулиганскую укладку.

"Ну и как вам новый имидж? Возвращение к истокам", — подписала она снимок в соцсети.

Примечательно, что мнения подписчиков Свиридовой разделилось: одни пришли в восторг от таких изменений, а другие считают, что с длинными волосами ей было лучше.

"Очень круто", "Неплохо, но и предыдущая прическа была супер!", "Нет было лучше", "Супер! Очень хорошо! Стильно, модно, молодежно!", "Помолодела!", "Свежи и прекрасны! Укладка суперстильная", "Было лучше", "Чем-то Агузарову напоминает! Я всегда любила ваши песни", "Всему свое время", – пишут ей поклонники.

Ранее в различных интервью Алена Свиридова рассказывала, что прикладывает много усилий, чтобы поддерживать себя в форме. По ее словам, красота и стройность — это не заслуга генов, а результат постоянных тренировок и здорового питания.
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Источник:

"Сегодня"

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