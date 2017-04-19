54-летняя Алена Свиридова удивила хулиганской стрижкой
Мнения подписчиков Свиридовой разделилось: одни пришли в восторг от таких изменений, а другие считают, что с длинными волосами ей было лучше
Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova
Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova
Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova
Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova
Алена Свиридова. Фото: instagram.com/alenasviridova
Певица Алена Свиридова честно делится со своими поклонниками снимками без макияжа, в купальнике, не используя при этом фотошоп, и не скрывает своего возраста.
Фотографиями она делиться в Instagram и нередко удивляет своих поклонников.
54-летняя певица решила поэкспериментировать с прической и избавилась от длинных волос. Но и на этом она не остановилась и сделала себе хулиганскую укладку.
"Ну и как вам новый имидж? Возвращение к истокам", — подписала она снимок в соцсети.
Примечательно, что мнения подписчиков Свиридовой разделилось: одни пришли в восторг от таких изменений, а другие считают, что с длинными волосами ей было лучше.
"Очень круто", "Неплохо, но и предыдущая прическа была супер!", "Нет было лучше", "Супер! Очень хорошо! Стильно, модно, молодежно!", "Помолодела!", "Свежи и прекрасны! Укладка суперстильная", "Было лучше", "Чем-то Агузарову напоминает! Я всегда любила ваши песни", "Всему свое время", – пишут ей поклонники.
Ранее в различных интервью Алена Свиридова рассказывала, что прикладывает много усилий, чтобы поддерживать себя в форме. По ее словам, красота и стройность — это не заслуга генов, а результат постоянных тренировок и здорового питания.
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