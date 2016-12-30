58-летний Алек Болдуин показал страстный поцелуй с женой возле супермаркета (фото)

Американский актер Алек Болдуин всего несколько месяцев назад стал отцом в четвертый раз. Сына ему родила жена Хилария.

Несмотря на заботы с детьми, пара находит время для себя и даже успевает демонстрировать свои чувства поклонникам.

В Instagram пары появились два почти похожих снимка со страстным поцелуем возле супермаркета.

Фото: instagram.com/iamabfalecbaldwin

Судя по подписям к снимкам, знаменитости пришли скупиться продуктами для приготовления пищи для праздничного стола.

Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Поклонники 58-летнего Алека и его 32-летней жены в восторге от них и пишут им об этом в многочисленных комментариях под снимками.