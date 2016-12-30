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58-летний Алек Болдуин показал страстный поцелуй с женой возле супермаркета (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/22_main.1483090068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/22_tn.1483090068.jpg Звезды Знаменитая пара воспитывает троих детей: дочку и двух сыновей

58-летний Алек Болдуин показал страстный поцелуй с женой возле супермаркета (фото)

Сегодня, 14:09

Знаменитая пара воспитывает троих детей: дочку и двух сыновей

Семейство в сборе. Фото: instagram.com/hilariabaldwin
Семейство в сборе. Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Американский актер Алек Болдуин всего несколько месяцев назад стал отцом в четвертый раз. Сына ему родила жена Хилария.

Несмотря на заботы с детьми, пара находит время для себя и даже успевает демонстрировать свои чувства поклонникам.

В Instagram пары появились два почти похожих снимка со страстным поцелуем возле супермаркета.

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Фото: instagram.com/iamabfalecbaldwin

Судя по подписям к снимкам, знаменитости пришли скупиться продуктами для приготовления пищи для праздничного стола.

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Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Поклонники 58-летнего Алека и его 32-летней жены в восторге от них и пишут им об этом в многочисленных комментариях под снимками.
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Источник:

"Сегодня"

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