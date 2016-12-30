58-летний Алек Болдуин показал страстный поцелуй с женой возле супермаркета (фото)
Знаменитая пара воспитывает троих детей: дочку и двух сыновей
Американский актер Алек Болдуин всего несколько месяцев назад стал отцом в четвертый раз. Сына ему родила жена Хилария.
Несмотря на заботы с детьми, пара находит время для себя и даже успевает демонстрировать свои чувства поклонникам.
В Instagram пары появились два почти похожих снимка со страстным поцелуем возле супермаркета.
Фото: instagram.com/iamabfalecbaldwin
Судя по подписям к снимкам, знаменитости пришли скупиться продуктами для приготовления пищи для праздничного стола.
Фото: instagram.com/hilariabaldwin
Поклонники 58-летнего Алека и его 32-летней жены в восторге от них и пишут им об этом в многочисленных комментариях под снимками.
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