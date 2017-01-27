58-летняя Шэрон Стоун показала, как отдыхает в бикини у бассейна (фото)
На отдыхе Шэрон продемонстрировала подтянутую фигуру
58-летняя Шэрон Стоун не стесняется своего возраста и смело делится с поклонниками на странице в Instagram фото в раздельном купальнике.
Актриса показала свои формы в черном бикини, опубликовав снимок с отдыха. Стоун сидит на шезлонге вполоборота к камере.
У бассейна звезда фильма "Основной инстинкт" рисует акварелью. Шэрон продемонстрировала подтянутую фигуру.
Фото: Instagram
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