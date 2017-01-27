58-летняя Шэрон Стоун показала, как отдыхает в бикини у бассейна (фото)

58-летняя Шэрон Стоун не стесняется своего возраста и смело делится с поклонниками на странице в Instagram фото в раздельном купальнике.

Актриса показала свои формы в черном бикини, опубликовав снимок с отдыха. Стоун сидит на шезлонге вполоборота к камере.

У бассейна звезда фильма "Основной инстинкт" рисует акварелью. Шэрон продемонстрировала подтянутую фигуру.

Фото: Instagram