58-летняя Шэрон Стоун показала, как отдыхает в бикини у бассейна (фото)

Сегодня, 11:00

На отдыхе Шэрон продемонстрировала подтянутую фигуру

Шэрон Стоун. Фото: Instagram
Шэрон Стоун. Фото: Instagram

58-летняя Шэрон Стоун не стесняется своего возраста и смело делится с поклонниками на странице в Instagram фото в раздельном купальнике.

Актриса показала свои формы в черном бикини, опубликовав снимок с отдыха. Стоун сидит на шезлонге вполоборота к камере.  

У бассейна звезда фильма "Основной инстинкт" рисует акварелью. Шэрон продемонстрировала подтянутую фигуру.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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