58-летняя Шэрон Стоун появилась на публике без белья

Под наряд с прозрачными вставками звезда "Основного инстинкта" не стала надевать бюстгальтер

Актриса и бывшая модель Шэрон Стоун поразила откровенным образом. 58-летняя Стоун появилась на ежегодной премии "AARP Movies for Grownups Awards" в Лос-Анджелесе в смелом наряде.

Шэрон не стесняется своего возраста. Актриса, которая демонстрирует идеальную форму в бикини, выбрала для светского мероприятия обтягивающее черное мини-платье с прозрачными вставками и открытыми плечами.

Под наряд звезда "Основного инстинкта" не стала надевать бюстгальтер, засветив под вспышками фотокамер обнаженную грудь.

Фото: REX

Фото: REX