58-летняя Шэрон Стоун появилась на публике без белья

Сегодня, 09:31

Под наряд  с прозрачными вставками звезда "Основного инстинкта" не стала надевать бюстгальтер

Шэрон Стоун. Фото: AFP
Шэрон Стоун. Фото: AFP

Актриса и бывшая модель Шэрон Стоун поразила откровенным образом. 58-летняя Стоун появилась на ежегодной премии "AARP Movies for Grownups Awards" в Лос-Анджелесе в смелом наряде.

Шэрон не стесняется своего возраста. Актриса, которая демонстрирует идеальную форму в бикини, выбрала для светского мероприятия обтягивающее черное мини-платье с прозрачными вставками и открытыми плечами.

Под наряд звезда "Основного инстинкта" не стала надевать бюстгальтер, засветив под вспышками фотокамер обнаженную грудь.

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Фото: REX

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Фото: REX
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