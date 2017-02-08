58-летняя Шэрон Стоун появилась на публике без белья
Под наряд с прозрачными вставками звезда "Основного инстинкта" не стала надевать бюстгальтер
Актриса и бывшая модель Шэрон Стоун поразила откровенным образом. 58-летняя Стоун появилась на ежегодной премии "AARP Movies for Grownups Awards" в Лос-Анджелесе в смелом наряде.
Шэрон не стесняется своего возраста. Актриса, которая демонстрирует идеальную форму в бикини, выбрала для светского мероприятия обтягивающее черное мини-платье с прозрачными вставками и открытыми плечами.
Под наряд звезда "Основного инстинкта" не стала надевать бюстгальтер, засветив под вспышками фотокамер обнаженную грудь.
Фото: REX
Фото: REX
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