59-летний Дольф Лундгрен сыграет в "Аквамене"

Сегодня, 19:00

Главные роли в проекте Джеймса Вана исполнят Джейсон Момоа и Эмбер Херд

Дольф Лундгрен. Фото: REX
Дольф Лундгрен. Фото: REX

В актерском составе фантастического фильма "Аквамен", основанного на популярной серии комиксов, произошло внушительное пополнение: к нему присоединился Дольф Лундгрен. Об этом сообщил режиссер Джеймс Ван.

"Этот секрет был тяжелее всего сохранить. Но теперь я могу вам сказать: Атлантида приветствует Дольфа Лундгрена", – сказал он. Что же касается роли, которую он готов доверить актеру, то Ван заявил, что "это не совсем злодей". От дальнейших уточнений он отказался.

Проект находился в стадии подготовки к съемкам. Дата выхода картины в прокат неоднократно переносилась, и в итоге релиз был намечен на 21 декабря 2018 года.

Главные роли в проекте Джеймса Вана исполнят Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Также ожидается участие Николь Кидман, которой предстоит сыграть мать Аквамена.
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Источник:

kinonews.ru

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