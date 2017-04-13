59-летний Дольф Лундгрен сыграет в "Аквамене"

В актерском составе фантастического фильма "Аквамен", основанного на популярной серии комиксов, произошло внушительное пополнение: к нему присоединился Дольф Лундгрен. Об этом сообщил режиссер Джеймс Ван.

"Этот секрет был тяжелее всего сохранить. Но теперь я могу вам сказать: Атлантида приветствует Дольфа Лундгрена", – сказал он. Что же касается роли, которую он готов доверить актеру, то Ван заявил, что "это не совсем злодей". От дальнейших уточнений он отказался.

Проект находился в стадии подготовки к съемкам. Дата выхода картины в прокат неоднократно переносилась, и в итоге релиз был намечен на 21 декабря 2018 года.

Главные роли в проекте Джеймса Вана исполнят Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Также ожидается участие Николь Кидман, которой предстоит сыграть мать Аквамена.